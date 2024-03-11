США будут отдельно производить HIMARS для Украины

Завод планируют открыть на территории военной базы на окраине Сиднея. Быстрое расходование боеприпасов в Украине и на Ближнем Востоке усложнило возможности оборонной промышленности США оперативно пополнять запасы. Администрация президента Джо Байдена стремится создать несколько дополнительных производственных линий в союзных странах для изготовления ракет.

Компания Lockheed Martin, которая занимается производством ракет GMLRS для РЗСО HIMARS, планирует нанять австралийских инженеров, обучить рабочий персонал и передать Канберре необходимые технологии для производства боеприпасов. На данный момент ракеты GMLRS производятся только на одном заводе в штате Канзас.

По данным WSJ, первая партия боеприпасов для HIMARS будет частично собираться на заводе в США, а потом проходить окончательную сборку в Австралии. Испытания первой партии из десяти ракет австралийского производства планируют начать в конце 2025 года. К 2030 году местное производство должно вырасти до тысячи боеприпасов в год. «Нам нужно производить не 300 GMLRS в год, а 3000», — заявил маршал авиации Австралии Леон Филлипс.

Несмотря на то, что изначально ракеты GMLRS будут собираться из привезенных компонентов, Австралия планирует наладить собственные линии производства ключевых деталей: двигателей и боеголовок, чтобы создавать другое вооружение, помимо GMLRS. Сидней уже участвует в разработке дальнобойных ракет Precision Strike Missiles, которые должны прийти на смену ATACMS.

Как пишет WSJ, в Австралии наблюдается дефицит квалифицированных специалистов, а сложности в транспортировке компонентов могут создать дополнительное препятствие для производства больших партий боеприпасов.

США начали поставлять HIMARS в Украину в июне 2022 года. По состоянию на конец 2023 года Вашингтон передал Киеву порядка 40 таких установок. С их помощью украинская армия успешно уничтожала склады боеприпасов российских вооруженных сил.

Вашингтон не сразу согласился передать Киеву HIMARS. Обсуждения в Белом доме продолжались как минимум месяц, и только в июне 2022 года президент США Джо Байден объявил об отправке ракетных систем в Украину.