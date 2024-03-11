В Министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с должностными лицами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) – директором Департамента общественного здравоохранения, окружающей среды и социальных детерминантов здоровья Марией Нейрой и директором Департамента инфекционных болезней, окружающей среды и здоровья Европейского регионального бюро ВОЗ Роббом Батлером, входящим в переговорную группу COP-29.

Поприветствовав гостей, министр здравоохранения Теймур Мусаев отметил, что наша страна тесно сотрудничает со Всемирной организацией здравоохранения: «Азербайджан придает этому сотрудничеству большое значение. За прошедший период успешно реализован ряд совместных проектов в нашей стране и на региональном уровне».

Подчеркнув, что президент Ильхам Алиев придает большое значение дальнейшему расширению взаимодействий с этой Организацией, министр отметил встречу главы государства с генеральным директором ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом в ходе его визита в Азербайджан для участия в XI Глобальном Бакинском форуме.

Было также отмечено, что в ноябре текущего года Азербайджан примет у себя 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата - COP29: «Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что принятое при единогласной поддержке международного сообщества решение о проведении в нашей стране СОР29 свидетельствует о большом доверии к Азербайджану. По словам главы государства, Азербайджан, организуя данное мероприятие, полон решимости и намерен внести вклад в процесс борьбы с изменениями климата на глобальном уровне и, успешными действиями на национальном уровне, – в процесс зеленого перехода».

В своем выступлении Теймур Мусаев подчеркнул, что регулярные встречи с руководителями соответствующих структур ВОЗ придают дополнительный импульс нашим взаимоотношениям: «В то же время это способствует углублению сотрудничества между Министерством здравоохранения Азербайджана и Всемирной организацией здравоохранения».

В свою очередь, руководители департаментов ВОЗ поблагодарили за теплый прием и высоко оценили важность, придаваемую президентом Ильхамом Алиевым сотрудничеству со Всемирной организацией здравоохранения. Bыразив удовлетворение участием в XI Глобальном Бакинском форуме, гости отметили его прекрасную организацию.

Главы департаментов ВОЗ также отметили, что проведение в нашей стране СОР29 является большим достижением для Азербайджана. Было подчеркнуто, что руководимые ими структуры Всемирной организации здравоохранения готовы оказать всестороннее содействие Азербайджану в процессе председательства в СОР29 и проведения данной сессии.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.