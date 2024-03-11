Баку отбирают у водителей и передают пешеходам

Еще на одном участке в центре Баку – вокруг сада Хагани – с 17 марта начнут применяться ограничения на передвижение транспортных средств. Так, на улицах Абдулкарима Ализаде, Тарлана Алибекова, Юсифа Мамедалиева будет запрещен въезд транспортных средств, территории будут переданы в пользование пешеходов.

Как сообщили haqqin.az в Агентстве наземного транспорта Азербайджана, будет введена система распознавания номерных знаков для автомобилей местных жителей, другие автомобили на вышеупомянутые улицы допущены не будут. Для регистрации номерного знака своего автомобиля рекомендуется приобрести индивидуальный парковочный талон с помощью мобильного приложения AzParking.

Отмечается, что данные улицы не имеют особого транзитного значения и используются с целью паркинга.