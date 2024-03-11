Али Асадов встретился с президентом Албании

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с президентом Албании Байрамом Бегаем, находящимся с визитом в Азербайджане.

На встрече было подчеркнуто значение XI Глобального Бакинского форума, высоко оценено участие президента Албании.

Было выражено удовлетворение динамикой развития отношений между двумя странами. В ходе встречи было подчеркнуто, что Азербайджан и Албания также плодотворно сотрудничают в рамках международных организаций.