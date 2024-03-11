В России второй за день авиаинцидент

Военно-транспортный самолет ВКС России Ан-12 совершил аварийную посадку на аэродроме в Борисоглебске Воронежской области, пишут российские СМИ.

Причина – неисправность стойки шасси. Сообщается, что никто не пострадал.

Также сегодня утром в Магаданской области разбился военный вертолет Ми-8. На борту воздушного судна находились 20 человек. Сообщалось, что в результате крушения вертолета погиб один человек, двое находятся в тяжелом состоянии.