В России второй за день авиаинцидент
Военно-транспортный самолет ВКС России Ан-12 совершил аварийную посадку на аэродроме в Борисоглебске Воронежской области, пишут российские СМИ.
Причина – неисправность стойки шасси. Сообщается, что никто не пострадал.
Также сегодня утром в Магаданской области разбился военный вертолет Ми-8. На борту воздушного судна находились 20 человек. Сообщалось, что в результате крушения вертолета погиб один человек, двое находятся в тяжелом состоянии.
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