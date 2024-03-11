Российская авиакомпания открывает новый рейс в Баку

Российская авиакомпания «ИрАэро» с 4 апреля начинает выполнять рейсы по маршруту Уфа – Баку и обратно, сообщает пресс-служба международного аэропорта Уфы.

Рейсы из Уфы будут выполняться по четвергам на самолетах Sukhoi Superjet 100. Вылет в 11:00 по местному времени. Время в пути – 2 часа 40 минут. Билеты уже в продаже. Также программу полетов из Уфы в Баку продолжают авиакомпании Azerbaijan Airlines и Utair.

Ранее «ИрАэро» открыла ряд рейсов из крупных российских городов в Баку. В бакинские маршруты вошли Москва, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Челябинск, Красноярск, Нижневартовск, Омск, Пермь, Нижнекамск, Саратов, Владикавказ и Уфа. Рейсы выполняются из Москвы четыре раза в неделю, из Владикавказа – три, из Саратова, Перми, Красноярска и Казани – дважды в неделю.