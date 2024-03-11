Губинский физрук оказался извращенцем

Учитель физкультуры средней школы села Гусарчай Губинского района приставал к ученице 8-го класса, сообщили в Губа-Хачмазском региональном управлении образования.

Как отмечается, узнав об этом, и.о. директора и социальный педагог школы побеседовали с ребенком, а потом обратились в полицию.

Выяснилось, что учитель физкультуры уволился по собственному желанию. И.о директора также подал заявление об увольнении, отмечается в сообщении.

По факту ведется расследование.