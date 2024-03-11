Разведка США о свержении Нетаньяху

Спецслужбы США заявляют, что ожидают массовых протестов в Израиле, которые приведут к свержению правительства и замене премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Об этом со ссылкой на ежегодную оценку угроз разведывательного сообщества США сообщает The Wall Street Journal. Также об этом написала газета The New York Times, что может говорить о скоординированной утечке информации в СМИ.

"Недоверие к способности Нетаньяху управлять углубилось и расширилось среди общественности по сравнению с и без того высоким уровнем до войны, и мы ожидаем крупных протестов с требованием его отставки и новых выборов. Возможен приход к власти другого, более умеренного правительства", — говорится в докладе разведки.

Также в документе сообщается, что Израилю будет трудно достичь своей цели "уничтожения ХАМАС".

"Израиль, вероятно, столкнется с затяжным вооруженным сопротивлением со стороны ХАМАС в ближайшие годы, и военные будут изо всех сил пытаться нейтрализовать подземную инфраструктуру ХАМАС, которая позволяет повстанцам скрываться, восстанавливать силы и удивлять израильские силы", — сказано в тексте.

При этом Нетаньяху, который публично заявлял о своем несогласии с видением США послевоенной дипломатии в отношении Палестинской автономии, не поддерживают в Вашингтоне.

Еще одно американское издание Breitbart News пишет о появлении сообщений о том, что администрация Байдена ищет израильских консультантов, чтобы помочь отстранить от власти коалицию Нетаньяху. Оно напоминает, что Нетаньяху был избран на свой нынешний срок в ноябре 2022 года вместе с правой коалицией, которая имеет самое внушительное большинство среди всех израильских правительств за последние десятилетия.