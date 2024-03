Разведка США о свержении Нетаньяху

Спецслужбы США заявляют, что ожидают массовых протестов в Израиле, которые приведут к свержению правительства и замене премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Об этом со ссылкой на ежегодную оценку угроз разведывательного сообщества США сообщает The Wall Street Journal. Также об этом написала газета The New York Times, что может говорить о скоординированной утечке информации в СМИ.