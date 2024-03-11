Главное управление по борьбе с коррупцией при генпрокуроре возбудило уголовное дело в связи с незаконными действиями начальника Агдамского районного отдела жилищно-коммунального хозяйства Департамента по делам беженцев и вынужденных переселенцев Валеха Абдуллаева.

Появились серьезные подозрения в том, что Абдуллаев неоднократно просил взятки в обмен на трудоустройство различных лиц, недопущение увольнения лиц, достигших пенсионного возраста, создание условий для выплаты заработной платы лицам, не приходившим на работу, предоставление другим лицам квартир, находящихся на балансе Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, и другие правонарушения.

Чиновник был задержан с поличным при получении взятки.