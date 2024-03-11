Отдел информации 19:09

Следственный комитет Армении сообщил 13 марта, что в феврале произошли два теракта против представителей власти. В этой связи в отношении четырех человек возбуждено уголовное дело: двое из них арестованы. В релизе отмечается, что в ходе предварительного следствия были получены фактические данные о том, что гражданин Армении Г.С. и лица, еще не установленные предварительным следствием, имеющие антиправительственные взгляды, организовали 10 и 20 февраля теракты на улицах Еревана.

В одном из таких эпизодов в дом депутата Гагика Мелконяна от правящей партии «Гражданский договор» было брошено самодельное взрывное устройство. Оно упало во двор соседа, нанесло ущерб зданию. В другом эпизоде взрывное устройство заложили перед офисом члена фракции «Гражданский договор» в парламенте и лидера «Объединенной Лейбористской партии» Гургена Арсеняна. Одним из арестованных является дашнак Гагик Саргсян. 13 марта его арестовали сотрудники Службы национальной безопасности Армении. Оба депутата, имена которых упоминаются в информации армянских спецслужб, особенно Гагик Мелконян, часто выступают с антироссийскими заявлениями.

В беседе с журналистами Мелконян сообщил, что узнал о покушении на него накануне из официальной информации СНБ. Парламентарий сказал, что не знал, что был целью террориста: «Я не знал, что был целью. Они уже дали показания, что хотели бросить взрывчатое вещество в мой дом, но оно упало во двор соседа и повредило его дом». Депутат добавил, что за терактом против него стоят пророссийские силы. Эти силы, по его словам, пытаются сменить правительство с 10 ноября 2020 года. «Значит, вы утверждаете, что за этим терроризмом стоят пророссийские силы?» - попытались прояснить слова парламентария журналисты. «Да, пророссийские силы и наша 5-я колонна», — ответил он. «Участвует ли оппозиция?». На данный вопрос Мелконян ответил: «Да, оппозиция присутствует и выполняет все требования России».