Генсек НАТО едет в Грузию с посланием

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что может вскоре отправиться с визитом в Грузию.

«Я был в Грузии несколько раз, в ближайшее время посещу страну еще раз для дальнейшего укрепления нашего партнерства. Мое послание Грузии - это реформы, которые, конечно, важны. НАТО основано на ценностях - демократии, верховенстве закона - и важно, чтобы Грузия соответствовала этим стандартам на пути евроатлантической интеграции», - сказал Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе, его цитируют грузинские СМИ.

По словам Столтенберга, Грузия является ценным партнером НАТО и, как и все европейские страны, имеет право сама выбирать свой путь.