Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Аданомом Гебреисусом, который находится в Баку для участия в 11-м Глобальном Бакинском форуме. Об этом сообщили в Кабинете министров.

Согласно сообщению, на встрече была подчеркнута важность XI Глобального Бакинского форума, являющегося авторитетной площадкой для обсуждения вопросов, волнующих современный мир. Особо подчеркивалось, что одна из панелей форума посвящена вопросам здравоохранения. Выражено удовлетворение уровнем плодотворного сотрудничества между Азербайджаном и ВОЗ.

Премьер-министр Али Асадов проинформировал о реформах, проводимых в системе здравоохранения Азербайджана. Он сообщил, что одним из приоритетов государственной политики, обозначенных президентом Ильхамом Алиевым, является развитие здравоохранения, обеспечение населения качественными, отвечающими мировым стандартам и доступными медицинскими услугами.