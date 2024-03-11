Кыргызстан принял закон об «иноагентах»

Парламент Кыргызстана принял законопроект об «иностранных представителях». Об этом сообщает кыргызская служба «Радио Свобода».

За принятие законопроекта проголосовали 66 депутатов, пятеро выступили против, еще несколько депутатов отсутствовали на заседании или не стали голосовать (всего в парламенте 90 депутатов).

Законопроект позволяет усилить госконтроль за некоммерческими организациями. Согласно документу, НКО, получающие финансирование из-за рубежа и осуществляющие политическую деятельность, объявляются «иностранными представителями» и будут включены в специальный реестр.

Такие НКО будут обязаны сдавать дополнительные отчеты кыргызским властям и могут подвергаться внеплановым проверкам. Кроме того, «иностранные представители» должны будут сопровождать свои публикации плашкой.