Столтенберг: Российские корабли уничтожаются ракетами НАТО

По его словам, альянс намерен расширять сотрудничество с Украиной и Грузией, чтобы добиться стратегического превосходства в Черном море.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина наносила удары по кораблям Черноморского флота России ракетами, которые поставили страны-члены НАТО.

По его словам, в атаках на российские военные суда использовались крылатые ракеты большой дальности Scalp и Storm Shadow. Первые Киеву поставила Франция, а вторые — Великобритания.

«Одна из больших побед Украины — она потеснила Черноморский флот России и смогла открыть коридор от Одессы до Босфора. Некоторые системы и ракеты, которые сыграли важную роль в достижении этой цели, поставили союзники по НАТО», цитирует «Коммерсант» Столтенберга.

Успехи украинских сил по уничтожению российского флота «подтверждают важность увеличения поставок ракет» Украине, подчеркнул Столтенберг. При этом он не уточнил, кто осуществляет разведку и целеуказание при нанесении ударов по Черноморскому флоту.