«Залез не туда»: глава евродипломатии раскритиковал Папу Римского

Папа Римский Франциск, который ранее высказался о переговорах по Украине, упомянув «белый флаг», «залез в сад, в который его никто не звал». Такое заявление сделал глава евродипломатии Жозеп Боррель.

По словам Борреля, предлагать Украине сдаться — «это больше, чем просто желание мира». «Папа залез в сад, в который его никто не звал. Я считаю, что сейчас не время призывать Украину сдаться, а наоборот, время продолжать помогать [Киеву]», — подчеркнул Боррель, которого цитирует РБК.

Папа Римский 9 марта в интервью швейцарским журналистам заявил, что в войне следует считать сильным того, «кто имеет мужество поднять белый флаг, вести переговоры». Папа также отметил, что переговоры не считаются капитуляцией, их следует проводить «вовремя», до того как ситуация «станет хуже».

Позднее Ватикан прокомментировал слова понтифика. Представитель Святого престола Маттео Бруни заявил, что Франциск использовал образ белого флага, чтобы подчеркнуть необходимость перемирия между сторонами, а не капитуляции Украины.