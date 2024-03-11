Журналист Эйнулла Фатуллаев: «Сначал я работал на разведку Армении, потом ФСБ, затем СБУ, после МИ-5… Сейчас очередь дошла до «Моссада»
Около месяца азербайджанский журналист Эйнулла Фатуллаев работал в горячих точках в Израиле – на границе с сектором Газа, на границе с Южным Ливаном, Иерусалиме и во многих городах охваченного войной Израиля. В общей сложности, haqqin.az опубликовал свыше 20 спецрепортажей, политических комментариев и видеоинтервью журналиста.
Однако несколько дней назад на страницах малоизвестной турецкой газеты «Türkiyə», связанной с радикальными фундаменталистскими кругами, появилась заказная публикация, которую можно назвать политической ересью. Извращенному воображению заказчиков публикации остается позавидовать.
«Коллективный автор» утверждает, что спецслужба Израиля «Моссад» выделила 100 миллионов долларов журналисту Эйнулле Фатуллаеву на создание агентурной сети на Кавказе. И смех, и грех!
За комментарием haqqin.az обратился к самому журналисту Э.Фатуллаеву.
«Видимо, кто-то в Баку спит и видит, чтобы я не занимался журналистикой. Ни в Азербайджане, ни где-нибудь в мире… Эти люди продолжают видеть кошмарные сны! Скоро я вылечу в Доху, и вернусь оттуда с еще одним сенсационным интервью…
Я узнал об этой публикации еще находясь в Израиле. Почерк заказчиков и исполнителей очень напоминает скандальную историю минувшего года, когда за одну фотографию в Лачине меня оклеймили агентом Армении. Те же силы до этого утверждали, что я агент ФСБ России и, дескать, специально внедрен в Украину российскими спецслужбами. Самое парадоксальное – эта же сила в беседе с российскими дипломатами утверждала, что я работаю на британскую разведку…
Теперь очередь дошла до «Моссада». Эту статью направили в Турцию из одного центра, из Баку. Платная, заказная публикация. К размещению этой публикации причастна одна азербайджанская журналистка с сомнительной репутацией, которая живет в Турции и частенько исполняет подобного рода грязные заказы... Я все выяснил и знаю, чьих рук это дело. Но в отличие от «лачинского инцидента» здесь я пойду до конца. Я нанял адвоката в Стамбуле. И готовлю обращение в суд и в турецкие спецслужбы с требованием наказать негодяев-исполнителей. До заказчиков, к сожалению, добраться будет тяжело… Но Аллах велик, столько политических трупов проплыло на моих глазах за мою 30-летнюю журналистскую карьеру.
Турция – демократическое и правовое государство. Суд накажет лжецов и подлецов. Турецкие спецслужбы разберутся с лжецами».