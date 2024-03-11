Журналист Эйнулла Фатуллаев: «Сначал я работал на разведку Армении, потом ФСБ, затем СБУ, после МИ-5… Сейчас очередь дошла до «Моссада»

Однако несколько дней назад на страницах малоизвестной турецкой газеты «Türkiyə», связанной с радикальными фундаменталистскими кругами, появилась заказная публикация, которую можно назвать политической ересью. Извращенному воображению заказчиков публикации остается позавидовать.

Около месяца азербайджанский журналист Эйнулла Фатуллаев работал в горячих точках в Израиле – на границе с сектором Газа, на границе с Южным Ливаном, Иерусалиме и во многих городах охваченного войной Израиля. В общей сложности, haqqin.az опубликовал свыше 20 спецрепортажей, политических комментариев и видеоинтервью журналиста.

«Коллективный автор» утверждает, что спецслужба Израиля «Моссад» выделила 100 миллионов долларов журналисту Эйнулле Фатуллаеву на создание агентурной сети на Кавказе. И смех, и грех!

За комментарием haqqin.az обратился к самому журналисту Э.Фатуллаеву.

«Видимо, кто-то в Баку спит и видит, чтобы я не занимался журналистикой. Ни в Азербайджане, ни где-нибудь в мире… Эти люди продолжают видеть кошмарные сны! Скоро я вылечу в Доху, и вернусь оттуда с еще одним сенсационным интервью…

Я узнал об этой публикации еще находясь в Израиле. Почерк заказчиков и исполнителей очень напоминает скандальную историю минувшего года, когда за одну фотографию в Лачине меня оклеймили агентом Армении. Те же силы до этого утверждали, что я агент ФСБ России и, дескать, специально внедрен в Украину российскими спецслужбами. Самое парадоксальное – эта же сила в беседе с российскими дипломатами утверждала, что я работаю на британскую разведку…

Теперь очередь дошла до «Моссада». Эту статью направили в Турцию из одного центра, из Баку. Платная, заказная публикация. К размещению этой публикации причастна одна азербайджанская журналистка с сомнительной репутацией, которая живет в Турции и частенько исполняет подобного рода грязные заказы... Я все выяснил и знаю, чьих рук это дело. Но в отличие от «лачинского инцидента» здесь я пойду до конца. Я нанял адвоката в Стамбуле. И готовлю обращение в суд и в турецкие спецслужбы с требованием наказать негодяев-исполнителей. До заказчиков, к сожалению, добраться будет тяжело… Но Аллах велик, столько политических трупов проплыло на моих глазах за мою 30-летнюю журналистскую карьеру.

Турция – демократическое и правовое государство. Суд накажет лжецов и подлецов. Турецкие спецслужбы разберутся с лжецами».