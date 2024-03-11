Фархад Мамедов, автор haqqin.az 20:44

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая сегодня, 14 марта, на XI Глобальном Бакинском форуме, донес важный месседж о том, что мир с Арменией близок. «Сейчас мы ближе к миру с Арменией, чем когда-либо ранее», - сказал азербайджанский лидер, выступая на открытии форума на тему «Восстановление раздробленного мира».

Это заявление президента прозвучало на фоне заявлений некоторых западных и армянских политических кругов о том, что Азербайджан готовится к нападению на Армению, или идет подготовка к каким-то пограничным столкновениям. Ильхам Алиев, ранее неоднократно заявлявший в своих выступлениях, что Баку не готовится к каким-либо военным действиям против Еревана, подчеркнул перед участниками международного форума в Баку, что на этот раз мир не за горами. В то же время президент рассказал о роли Франции, негативно влияющей на достижение мира в регионе, и сказал, что эта страна заняла позицию, противоречащую позиции международного сообщества. «К сожалению, я должен отметить позицию одной страны, которая находится в абсолютном противоречии с мировым сообществом (по вопросу Карабаха). Это Франция», - сказал глава государства.

После того как Азербайджан в сентябре прошлого года восстановил полный суверенитет над своими территориями и вырвал с корнем сорняки карабахского конфликта, не осталось серьезного фактора, который мог бы реально помешать миру, что подтверждает и руководство Армении. Сейчас главным вопросом остается подтверждение на бумаге уже согласованного принципа о том, что стороны никогда не будут предъявлять друг другу территориальные претензии, и в то же время обеспечить открытие транспортных коммуникаций в регионе на основе обязательств, взятых на себя армянской стороной в Трехстороннем заявлении от 10 ноября 2020 года. Известные положения Конституции Армении, свидетельствующие о территориальных претензиях к Азербайджану, также являются одним из камней преткновения, и, как уже стало известно, власти Армении согласились с этим аргументом Баку, начав общественные дебаты о новом Основном законе. Наконец, при посредничестве Германии были возобновлены прямые переговоры, и процесс сдвинулся с мертвой точки, хотя неизвестно, когда состоится следующий раунд. А в последние дни активизировали дипломатическую активность государства, в той или иной форме участвующие в мирных переговорах.

Накануне заместитель министра иностранных дел России, курирующий связи со странами СНГ, Михаил Галузин посетил Анкару, где встретился с заместителем министра иностранных дел Турции Бураком Акчапаром. По данным МИД Турции, заместители министров обсудили пути прекращения российско-украинской войны и ситуацию на Южном Кавказе. Акчапар и Галузин подчеркнули «важность армяно-азербайджанского урегулирования и необходимость способствовать ему, прежде всего, в рамках региональных форматов». Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в ходе визита в Вашингтон обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном тему урегулирования отношений между Азербайджаном и Арменией. Стороны договорились о совместных усилиях по достижению мира. Таким образом, превращение Турции в активного участника мирного процесса уже является фактом, и Анкара работает над этим вопросом совместно как с Вашингтоном, так и с Москвой. Тем временем в регион прибыл главный советник США по переговорам на Кавказе Луи Боно. В Ереване он провел встречи с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном и секретарем Совета безопасности Арменом Григоряном. Спецпредставитель Армении по переговорам с Турцией, вице-спикер парламента Рубен Рубинян также принял участие в этих встречах. Поскольку турецко-армянское урегулирование напрямую зависит от азербайджано-армянского, причина участия Рубиняна в таких дипломатических контактах очевидна.