Оружейный концерн откроет четыре завода в Украине

Компания заявила, что заводы в Украине, которая в последние месяцы страдает от нехватки боеприпасов, будут предназначены для производства снарядов, боевых машин и систем противовоздушной обороны.

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall заявил о планах открыть не менее четырех заводов в Украине на фоне прогнозов рекордной прибыли от продаж вооружений в этом году, пишет AFP.

«Украина стала для нас важным партнером, и мы видим потенциал [доходов от продаж] от 2 до 3 млрд евро в год», — сказал глава Rheinmetall Армин Паппергер на презентации результатов деятельности компании за 2023 год.

Война в Украине способствовала росту оружейной промышленности Германии, отмечает агентство. Концерн из Дюссельдорфа, производящий в том числе детали для танков Leopard, сообщил о рекордном объеме продаж в размере 7,2 млрд евро в прошлом году, а в 2024 году планирует достичь отметки в 10 млрд.

В феврале Rheinmetall заключил соглашение с украинской компанией о производстве артиллерийских снарядов на территории Украины. В Украине у компании уже есть совместное предприятие по ремонту военной техники. В ближайшее время состоится закладка первого камня в основание завода, точное местоположение которого не разглашается.