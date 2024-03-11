Азербайджан среди стран с низкой распространенностью СПИДа

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился 14 марта с исполнительным директором Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (UNAIDS) Винни Бьянимой. Об этом сообщили в Кабинете министров.

Согласно сообщению, на встрече была отмечена значимость участия Винни Бьянимы в XI Глобальном Бакинском форуме. Подчеркивалось, что Азербайджан тесно сотрудничает с различными институтами ООН, в том числе с UNAIDS, и поддерживает их деятельность.

Отмечалось, что борьба с ВИЧ/СПИДом является одним из основных направлений Национальной стратегии здравоохранения Азербайджана. Начиная с 2006 года Кабинетом министров принимается пятилетняя программа мероприятий по борьбе с ВИЧ/СПИДом. Разработка программ осуществляется на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, UNAIDS и Глобального фонда и при их поддержке.

Было отмечено, что в результате принятых мер Азербайджан находится в списке стран с низким уровнем инфицирования ВИЧ/СПИДом. Стороны рассмотрели вопросы сотрудничества между Азербайджанской Республикой и UNAIDS.

Во встрече также принимал участие министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев.