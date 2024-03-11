Россия, предположительно, заглушила спутниковый сигнал на самолете Королевских военно-воздушных сил Великобритании, на котором министр обороны Грант Шаппс возвращался из Польши в Великобританию после учений НАТО. Первой об этом сообщила британская газета The Times. Об этом же пишет Reuters со ссылкой на правительственный источник.

По словам журналиста The Times, летевшего вместе с министром, сигнал GPS отсутствовал примерно 30 минут, когда самолет Dassault 900LX Falcon пролетал над Балтийским морем рядом с Калининградской областью России.

После исчезновения интернета на борту экипаж лайнера использовал альтернативные методы, чтобы определить свое местоположение. Министра обороны и журналистов, путешествовавших вместе с ним, заверили, что электронная атака не угрожает безопасности самолета.

Грант Шаппс наблюдал в Польше за учениями Steadfast Defender — крупнейшими учениями НАТО со времен холодной войны.