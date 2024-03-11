НАТО хочет развивать отношения с Азербайджаном

«НАТО и Республика Молдова имеют давние отношения, основанные на политическом диалоге и практическом сотрудничестве», - цитирует Интерфакс-Азербайджан текст отчета генсека за 2023 год, который он презентовал в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

В документе, в частности, указывается, что практическая поддержка НАТО делает упор на укрепление молдавского сектора обороны и безопасности путем реформирования и модернизации армии страны и усиления ее соответствующих возможностей.

Отдельный раздел в документе посвящен трем странам Южного Кавказа - Азербайджану, Армении и Грузии.

«НАТО выразила поддержку территориальной целостности, политической независимости и суверенитету каждого из этих трех партнеров. НАТО призвала Армению и Азербайджан конструктивно взаимодействовать в различных форматах и подчеркнула важность решения гуманитарных вопросов. НАТО также стремилась поддерживать более крепкие партнерские отношения с Арменией и Азербайджаном через развитие индивидуальных партнерских программ», - говорится в отчете генсека.

Грузия названа в документе «одним из ближайших партнеров НАТО», который стремится стать членом альянса.