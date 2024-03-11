Космический корабль Маска развалился

Космический корабль Starship - футуристический космический аппарат, разработанный компанией SpaceX Илона Маска с целью в будущем отправить астронавтов на Луну и на Марс - совершил в четверг испытательный полет на низкой орбите и разрушился при возвращении в земную атмосферу. Об этом информирует Reuters, в компании подтвердили.

Запуск корабля без экипажа был проведен с помощью сверхтяжелой ракеты-носителя Super Heavy, также построенной Space X, с космодрома в штате Техас.

Примерно через час после запуска команда SpaceX сообщила, что потеряла связь с кораблем. Это означает, что контролируемого спуска на воду не состоялось — корабль вошел в плотные слои атмосферы и развалился. Корабль упал в южной части Индийского океана, к западу от Австралии.

Два предыдущих тестовых запуска закончились взрывом вскоре после старта.