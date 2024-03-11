НАТО назвала потери россиян в Украине

По оценкам НАТО, потери России в войне против Украины в последнее время значительно возросли, заявил в четверг, 14 марта, в Брюсселе генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Об этом пишет Deutsche Welle.

Согласно озвученной им информации, западные разведслужбы предполагают, что число убитых и раненых российских солдат превысило отметку в 350 тысяч.

По словам генсека, Россия платит очень высокую цену за «незначительные» территориальные завоевания.

Украинские атаки также потопили или вывели из строя значительную часть российского Черноморского флота, добавил Столтенберг. В воздушной войне Украина, помимо прочего, сбивает важные и дорогостоящие самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления.

Генеральный секретарь НАТО не уточнил отдельно числа погибших российских военных. Эти цифры НАТО не могут быть подтверждены независимыми экспертами в условиях войны. Российская сторона точной информации о своих потерях не предоставляет.