Легион «Свобода России» обратился к жителям российского приграничья

Легион «Свобода России» объявил о создании гуманитарного коридора для гражданских лиц и военных РФ с 21:00 14 марта до 7:00 15 марта. Об этом сообщается в телеграм-канале легиона.

«В связи с проведением ограниченной военной операции на территории Курской и Белгородской областей мы призываем к срочной эвакуации жителей указанных населенных пунктов в приграничных районах. Сохраните свои жизни и жизнь ваших детей! Мы видим, что путинские войска прячутся между гражданскими, поэтому наша задача - обеспечить максимальную безопасность местного населения», - говорится в сообщении.