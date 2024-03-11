Новая инициатива UNEC

В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева UNEC дал старт новой инициативе.

Во время интервью местному телевидению президент Ильхам Алиев поставил задачу перед политиками, политологами, учеными и интеллектуалами по созданию национальных идей относительно будущего развития Азербайджана и заявил о важности проведения общественных дискуссий: «Новые задачи, стоящие сегодня перед страной, задачи новой эпохи. Мы решили главную задачу несколько месяцев назад, полностью восстановили суверенитет нашей страны, и сентябрьские события, конечно, нельзя исключать из общего контекста.Сегодня мы приступаем к 2024 году как страна, народ, полностью восстановивший свой суверенитет. Считаю, что новая эра нашей современной истории начинается именно после 20 сентября.

Нашей главной национальной идеей было освобождение наших территорий. То есть весь народ объединился вокруг этой идеи, вокруг этой цели, и мы уже этого добились. Поэтому, конечно, у меня есть свое мнение по поводу дальнейшего развития, и во многих случаях оно будет решающим, безусловно. Но мне бы хотелось, чтобы в обществе, среди политиков, политологов, ученых, интеллектуалов происходили дискуссии по этому вопросу, то есть о том, какими должны быть наши основные национальные идеи и представления относительно нашего будущего развития. Это должно стать темой общественного обсуждения».

В соответствии с этим поручением главы государства в UNEC 14 марта состоялось первое публичное обсуждение на тему «Наступит ли будущее само?» Первая дискуссия была посвящена культурным, научным и идеологическим целям будущего. Публичные дискуссии будут проводиться постоянно с разными участниками и транслироваться на YouTube канале DAHA TV, заявили в UNEC.