Макрон заявлял, что отправит военных в Одессу

По данным издания, 21 февраля этого года Макрон заявил, что из-за напряженной ситуации в войне России против Украины Франции придется отправить военных в Украину.

Президент Франции Эммануэль Макрон предполагал отправку войск в Одессу в ближайшем году. Об этом сообщает Le Monde.

«В любом случае в ближайшем году мне придется отправить часть своих людей в Одессу», - сказал глава Франции.

26 февраля Макрон ответил на вопрос из приемной на Елисейских полях о возможности введения западных войск в Украину. «Ничего нельзя исключать, как само собой разумеющееся», - ответил президент Франции.

В конце февраля Макрон не исключил, что НАТО может ввести войска для помощи Украине. Позже он уточнил, что войска Франции могут отправиться в Украину в случае повторного наступления российских войск в Киев или Одессу. Ряд стран НАТО выступили против этой идеи, в частности, Германия, Чехия, Болгария, Польша, Испания и Италия.