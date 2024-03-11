В Украине заявили, что ни с кем не будут согласовывать удары по России

Украина ни с кем не будет согласовывать свои удары по территории Российской Федерации, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов, комментируя последние атаки на объекты на территории России.

«Если мы добрались уже до Рязани сегодня, то это еще далеко не наш рекорд. Поверьте, дальше будет, и мы не будем останавливаться. Более того, ни с кем не будем согласовывать, какие цели будем накрывать в РФ, что касается военно-промышленного комплекса, того, что питает российскую армию - он весь будет уничтожаться», - сказал Данилов в комментарии «Радио Свобода».

В последнее время российскую территорию массированно атакуют украинские беспилотные летательные аппараты. Под ударом оказываются металлургические и нефтеперерабатывающие заводы. По данным западных СМИ, только за 12-13 марта была остановлена работа трех НПЗ, которые составляют около 12% нефтеперерабатывающих мощностей России.