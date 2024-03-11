В России взлетели цены на бензин

На фоне ударов Украины по крупнейшим российским нефтеперерабатывающим заводам наблюдается резкий скачок оптовых цен на бензин.

Согласно сообщению российских СМИ, стоимость Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой накануне достигла полугодового максимума — в среду стоимость тонны этого топлива выросла на 1,88%, достигнув ₽60 569. Столь высокий уровень цен на Аи-95 не наблюдался с конца сентября 2023 года, когда было введено временное эмбарго на экспорт бензина из РФ. Исторический максимум в ₽76 876 за тонну был зафиксирован 7 сентября прошлого года.

Рост затронул не только Аи-95. На бирже 13 марта дорожали и другие виды топлива. Аи-92 прибавила 1,31%, подскочив до ₽48 182 за тонну, стоимость летнего дизтоплива увеличилась на 1,62%, составив ₽61 791 за тонну. Летнее дизельное топливо подорожало на 1,62% - до ₽61 791 за тонну.