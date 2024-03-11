В России началось голосование на выборах президента РФ. Первыми проголосуют жители Камчатского края, в котором уже открылись избирательные участки. Проголосовать можно будет с 8:00 до 20:00 с 15 по 17 марта.

ЦИК объявит предварительные итоги голосования в первой половине дня 18 марта. Первые результаты комиссия начнет давать с 21:00 17 марта. С 25 февраля по 14 марта досрочное голосование на выборах президента прошло в отдаленных и труднодоступных местах, в том числе на полярных станциях и находящихся в плавании судах.