Макрон разбушевался: «Мы не должны позволить России победить»

По словам президента Франции, ответственность за войну лежит только на России. «Наша ответственность - быть сильными ради мира. Наша ответственность - именно поддерживать это европейское единство. Сохранить наше единство - значит быть сильным, быть сильным, чтобы сдерживать, быть сильным, чтобы сопротивляться, быть сильным для нашей безопасности», - считает Макрон.

«Если Украина падет, то под угрозой окажется наша безопасность. Мы находимся во времени, и это время, как я полагаю, состоит в том, чтобы сказать, что если Россия продолжит эскалацию, если ситуация ухудшится, мы должны быть готовы, и мы будем готовы. А чтобы быть готовыми, мы будем готовы и принять необходимые решения, чтобы Россия никогда не победила», - заявил он.

В интервью Макрон напомнил о телефонных разговорах, которые он вел с президентом РФ Владимиром Путиным в начале полномасштабной войны. «Я хочу, чтобы наши соотечественники поняли, что есть только один человек, ответственный за ситуацию, в которой мы находимся: это кремлевский режим. Я… разговаривал с Владимиром Путиным больше всех. Это разговоры не личные, и, кроме того, я не хочу персонализировать их здесь. В этом нет смысла… Если война будет распространяться в Европе, это будет единственный выбор и ответственность России. Кремлевский режим является противником. Я всегда это говорил, мы не ведем войну с Россией и русским народом. И поддерживаем Украину… Не будет прочного мира, если не будет суверенитета, возвращения к международно признанным границам Украины, включая Крым», - заявил президент Франции.

Макрон признал, что у Франции нет оборонной промышленности, адаптированной к высокоинтенсивной территориальной войне: «…Сегодня, чтобы был мир в Украине, мы не должны быть слабыми, а потому должны трезво смотреть на ситуацию и должны с решимостью, волей, смелостью сказать, что мы готовы добиться теми средствами достижения нашей цели, которые в том, что Россия не победит. На нас лежит ответственность», - сказал Макрон.

По словам Макрона, если Россия победит, «жизнь французов изменится» и «в Европе больше не будет безопасности»: «Кто может подумать хоть на секунду, что президент Путин, который не уважал ни одно из этих ограничений и ни одно из своих обязательств, не остановился бы на достигнутом? На карту поставлена безопасность французов. Это наши жизненные интересы».

«Мы помогли Украине сопротивляться. Но сейчас контекст на украинской земле меняется. Для них ситуация намного сложнее. Россия становится жестче внутри страны и усиливает свои атаки... Что поставлено на карту в Украине? Война, которая является экзистенциальной для нашей Европы и для Франции. Мы ввели слишком много ограничений, если можно так выразиться, в наш словарный запас. Мы не участвуем в эскалации. Мы не находимся в состоянии войны с Россией. Просто мы должны иметь ясность: мы не должны позволить России победить», - заявил президент Франции.