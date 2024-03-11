Хуситы теперь «берут под контроль» Индийский океан

Официальный представитель проиранского йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) бригадный генерал Яхья Сари объявил о расширении зоны атак на «суда, связанные с Израилем». Об этом пишут израильские СМИ.

Сари предупредил, что хуситы не допустят прохождения судов через Индийский океан к Мысу Доброй Надежды.

По его словам, хуситы готовы к этому «важному шагу» и уже приступили к «проведению операции».

Днем ранее Financial Times со ссылкой на свои источники в США и Иране написало, что в январе Соединенные Штаты провели тайные переговоры с Ираном с тем, чтобы остановить атаки на суда в Красном море. Второй раунд переговоров должен был состояться в феврале, но он был отложен в связи с тем, что внимание администрации переключилось на попытки добиться соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.