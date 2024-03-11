Катар передал Израилю ответ ХАМАС

Вечером 14 марта Катар передал Израилю ответ, полученный от ХАМАС на предложение о сделке. Израильская радиостанция «Кан Бет» сообщила, что ответ передан членам команды, отвечающей за переговорный процесс.

Источник радиостанции, знакомый с содержанием документа, сказал, что он содержит список «разумных требований» и свидетельствует о существенном прогрессе на переговорах.

В пятницу, 15 марта, соберется узкий военный кабинет для обсуждения ответа, полученного от ХАМАС.

В свою очередь, ХАМАС опубликовал заявление, в котором говорится, что сделка с Израилем позволит жителям северных районов Газы вернуться в свои дома и приведет к полному выводу сил ЦАХАЛ из сектора.