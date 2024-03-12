Выделение помощи Киеву не может ждать, поскольку исход войны в Украине будет решаться этой весной и летом. Так сказал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель по итогам встреч в Вашингтоне.

«Что бы ни было сделано, это должно быть сделано быстро, — сказал он журналистам, комментируя сомнения по поводу продолжения американской военной помощи Киеву. — Следующие месяцы будут решающими. Многие аналитики ожидают крупного российского наступления этим летом, и Украина не может ждать результатов следующих выборов в США».

Боррель сказал, что Европа также должна ускорить военную поддержку Украины: «Мы должны ускориться. Мы должны увеличить нашу поддержку, чтобы делать больше и быстрее. Именно поэтому мы наращиваем наш промышленный оборонный потенциал».