Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 02:27

В России обозначились проблемы с горючим. Пока совсем не критические, но, если тенденция продолжится, а она продолжится, страна может столкнуться с серьезной нехваткой. Пока есть цифры за первый месяц 2024 года, они показывают падение нефтепереработки на на 4% относительно того же месяца прошлого года, относительно декабря 2023 года переработка сократилась на 1,4%. Биржевые цены на бензин к концу января выросли на 24–26% относительно начала года на фоне опасений дефицита предложения.

Опасения небеспочвенные, и цифры за февраль-март будут повнушительней. Причины этого на поверхности. 9 января – взрыв на нефтебазе в Орле. 19 января – взрыв на нефтебазе в Клинцах, Брянская область. В тот же день – взрыв на заводе «Славнефть-ЯНОС» в Ярославле, перерабатывающие мощности предприятия 15 миллионов тонн нефти в год. 21 января – удар по топливному комплексу «Новатек – Усть-Луга» в Ленинградской области, переработка 7 миллионов газового конденсата в год. 24 января – удар по морскому терминалу Туапсинского нефтеперерабатывающего завода, мощность 12 миллионов тонн нефти в год. 3 февраля – взрыв на Волгоградском НПЗ «Лукойла», 14,8 миллионов тонн в год. 5 февраля – опять удар по НПЗ «Славнефть-ЯНОС» в Ярославле. 3 марта - взрыв на морском нефтяном терминале в Феодосии. 4 марта – взрыв на Петербургском нефтяном терминале. 12 марта – новый удар по нефтебазе в Орле. В тот же день – взрыв на заводе "Лукойл" НОРСИ в Кстово, под Нижним Новгородом, который перерабатывает 5,8% общего объема нефти в России. 13 марта – удар по Рязанскому НПЗ «Роснефти», 17,1 млн тонн нефти в год. В тот же день – удар по Новошахтинскому НПЗ, 5,6 млн тонн в год.