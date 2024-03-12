Украинские дроны перекрывают кран российской нефтепереработке наш комментарий
В России обозначились проблемы с горючим. Пока совсем не критические, но, если тенденция продолжится, а она продолжится, страна может столкнуться с серьезной нехваткой.
Пока есть цифры за первый месяц 2024 года, они показывают падение нефтепереработки на на 4% относительно того же месяца прошлого года, относительно декабря 2023 года переработка сократилась на 1,4%. Биржевые цены на бензин к концу января выросли на 24–26% относительно начала года на фоне опасений дефицита предложения.
Опасения небеспочвенные, и цифры за февраль-март будут повнушительней. Причины этого на поверхности.
9 января – взрыв на нефтебазе в Орле.
19 января – взрыв на нефтебазе в Клинцах, Брянская область. В тот же день – взрыв на заводе «Славнефть-ЯНОС» в Ярославле, перерабатывающие мощности предприятия 15 миллионов тонн нефти в год.
21 января – удар по топливному комплексу «Новатек – Усть-Луга» в Ленинградской области, переработка 7 миллионов газового конденсата в год.
24 января – удар по морскому терминалу Туапсинского нефтеперерабатывающего завода, мощность 12 миллионов тонн нефти в год.
3 февраля – взрыв на Волгоградском НПЗ «Лукойла», 14,8 миллионов тонн в год.
5 февраля – опять удар по НПЗ «Славнефть-ЯНОС» в Ярославле.
3 марта - взрыв на морском нефтяном терминале в Феодосии.
4 марта – взрыв на Петербургском нефтяном терминале.
12 марта – новый удар по нефтебазе в Орле. В тот же день – взрыв на заводе "Лукойл" НОРСИ в Кстово, под Нижним Новгородом, который перерабатывает 5,8% общего объема нефти в России.
13 марта – удар по Рязанскому НПЗ «Роснефти», 17,1 млн тонн нефти в год. В тот же день – удар по Новошахтинскому НПЗ, 5,6 млн тонн в год.
Агентство Bloomberg подсчитало, что на Рязанский, Нижегородский и Новошахтинский НПЗ приходится около 12% мощностей России по переработке нефти. Разрушенное оборудование невозможно ввести в строй быстро, а некоторое вообще сложно заменить или отремонтировать, поскольку отечественного нет, а импортное под санкциями.
Сейчас в России имеется чуть более ста НПЗ: около 30 крупных, с объемами переработки свыше миллиона тонн в год, и еще около 80 меньше, с объемами в 300-500 тысяч тонн. В своем большинстве они расположены в европейской части России, в досягаемости украинских дальнобойных дронов. Можно даже не сомневаться, что удары по этим объектам продолжатся и, очевидно, усилятся.
Надежно прикрыть их все средствами ПВО невозможно, да и там, где придется прибегать к таким мерам, это будет осуществляться за счет отвлечения техники и соответствующих подразделений с фронта. Проблемы нехватки горючего будут, уже очевидно, пытаться компенсировать за счет запрета на экспорт нефтепродуктов, что приведет к падению валютной выручки. Хороших решений нет. Да и откуда они во время войны?