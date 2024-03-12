Гурбан Гурбанов об обидном поражении от «Байера»

Главный тренер « Карабах а» Гурбан Гурбанов прокомментировал на послематчевой пресс-конференции в Леверкузене ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором чемпион Азербайджана, ведя в счете 2:0, уступил «Байеру» 2:3 и выбыл из борьбы, передает корреспондент haqqin.az из Леверкузена.

«Благодарю своих футболистов, несмотря на поражение, - говорит Гурбан Гурбанов. - Боролись до конца, оставили все силы на поле. Благодарю наших прекрасных болельщиков. Они были с нами, поддерживали нас! Поздравляю Хаби Алонсо с выходом в следующий раунд. Желаю удачи «Байеру» и нам самим!

У нас был шанс, мы хотели его использовать. Чего нам не хватает? Надо почаще выходить в такие стадии, чтобы научиться в таких матчах выдерживать до конца. Против подобных соперников мы должны быть очень хорошо подготовлены физически, чтобы выдерживать европейскую динамику.

Азербайджанский футбол еще молод. Нам нужно побольше команд в поздних раундах еврокубков. Мы должны еще больше работать и устранять недостатки. В таких матчах одна ошибка, одна красная карточка приводит к таким результатам. Если в целом сравнивать уровень «Карабаха» и «Байера» – разница велика. Но наши футболисты сегодня не испугались соперника. Это для меня важно. Надо, чтобы уровень наших клубов рос. Можно много говорить на эту тему.

Это стало для нас большим опытом. И для меня, и для футболистов, и для руководства клуба. Видим вживую, какой европейский футбол. В больших матчах бывают детали, которые решают многое. И в Баку, и сегодня двух голов для победы нам не хватило. «Байер» - команда, которая может забить больше.

Сегодня мы увидели, на что нам нужно делать акценты в тренировочном процессе. За два дня в Леверкузене, когда я был тут в январе, я многое для себя отметил. Постараемся сделать что-то похожее в «Карабахе».

Мне нужно повышать свой опыт, свои знания, если мы хотим прогрессировать. И требуем того же от футболистов.

Нам не хватает состава для таких матчей? Содержать два равноценных состава сложно, у футболистов есть капризы.

Много болельщиков приехали сегодня на матч. Из Баку, из Европы. Из Бостона прилетел один болельщик. Это делает нас еще более ответственными. Я расстроен не из-за себя, а из-за наших футболистов и болельщиков. Болельщики дали нам понять перед игрой: мы с вами, несмотря ни на что. В Азербайджане футбол любят. Нужно сделать, чтобы болельщики приходили на стадионе, а не отгонять их. Болельщики в нас верят, и мы их благодарим.

Конечно, все мы хотели бы пройти дальше… Сейчас можно говорить, что если бы не было той или иной ошибки, то все могло быть иначе. Но это неизбежно в футболе. Надеюсь, что эти ошибки сделают нас сильнее.

Мы можем уступать европейским клубам по бюджету, в техническом оснащении, в медицине, но, если есть вера наших болельщиков, будем и дальше бороться против таких команд ради них».