Ранее базирующиеся в Украине группировки заявили, что ведут бои в Белгородской и Курской областях, просят местных жителей эвакуироваться в целях безопасности.

«Курская и Белгородская области сейчас являются зоной активных боевых действий. Это мы подтверждаем», — заявил Юсов.

Ранее в четверг, 14 марта, Министерство обороны России заявило, что попытка прорыва через границу была сорвана. Ведомство утверждает, что убито до 195 украинских военнослужащих, которые пытались прорваться на территорию Белгородской области.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что два человека погибли и не менее 20 получили ранения в результате нападения на границе.

Поздно вечером в четверг Гладков сообщил, что на территории региона украинских войск нет, бои идут за его пределами. О боях, в частности, сообщали российские «военкоры».

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал, что украинская диверсионно-разведывательная группа безуспешно пыталась войти в поселок Теткино. В пресс-службе Росгвардии сообщили, что сотрудники ведомства совместно с военными и пограничниками ФСБ России участвуют в отражении нападения в поселке.