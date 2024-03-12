План Москвы по уничтожению Молдовы с помощью гагаузов: новая операция наш обзор
Москва активизирует очередной очаг сепаратизма, на сей раз, в Молдове. Цель - максимально усложнить, а по возможности, полностью заблокировать путь Кишинева в Евросоюз.
Таким образом, вслед за отколовшимся, по сути, Приднестровьем, в сторону Кремля разворачивается и Гагаузия.
Аналитики рассматривают встречу лидера турок-гагаузов Евгении Гуцул с президентом России Владимиром Путиным, состоявшуюся в начале марта в Сочи, как начало новой гибридной операции Кремля против Молдовы.
Как известно, между традиционно пророссийски настроенной Гагаузской автономией и Кишиневом уже давно существуют принципиальные разногласия, связанные с политическим будущим Молдовы. Не случайно, в последние годы проевропейские власти этой страны стремились распространять в Гагаузии базовые ценности ЕС, перенаправляя в автономию часть экономической помощи, выделяемой Брюсселем.
Одна из примечательных деталей переговоров главы Гагаузии с Владимиром Путиным заключается в том, что в тот же день в Париже состоялась встреча президента Молдовы Майи Санду с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которой Санду, обсуждая отношения с Россией, пожаловалась Макрону, что Москва по отношению к Кишиневу не только прибегает к методам энергетического шантажа, но и планирует государственный переворот.
Возвращаясь к лидеру Гагаузской автономии, следует отметить, что у 37-летней Евгении Гуцул (в девичестве Буюклы), по сути, нет политического опыта. По профессии она юрист, ранее работала в компании-мобильном операторе. На выборах 2023 года Гуцул была избрана башканом (главой) Гагаузии, баллотируясь от пророссийский партии «Шор». Напомним, что ее лидером является олигарх Илан Шор, который проживает в настоящее время в Израиле и находится в международном розыске.
Кампанию Гуцул в 2023 году поддержал лично депутат Госдумы РФ Леонид Слуцкий. Известно также, что в этом месяце башкан посетила Москву, где провела ряд встреч с представителями российских властей, после чего вылетела в Сочи для личной встречи с президентом Путиным.
Официально сообщается, что на московских переговорах лидера Гагаузии обсуждались три темы.
Со слов самой Гуцул, ее интересовали вопросы тарифов на газ, удаленного открытия счетов для юридических и физических лиц в платежной системе «МИР», а также пошлины и акцизы для российских товаров в Гагаузии.
И хотя в молдавских СМИ прошла информацию о том, что Гуцул будет арестована сразу по возвращении из России, ничего подобного не произошло, и она провела брифинг в Комрате, административном центре автономии, в ходе которого отчиталась по результатам визита.
В частности, Гуцул сообщила, что намерена провести серию встреч с оппозиционной «Партией возрождения Молдовы», бывшими президентами Игорем Додоном и Владимиром Ворониным, а также с Иланом Шором.
Аналитики Института изучения войны США (ISW) убеждены, что эти встречи башкана Гагаузии были инициированы и санкционированы Москву.
К слову, Илан Шор уже заявил о готовности вместе с соратниками из запрещенной в Молдове оппозиционной партии «Шор» к диалогу с главой Гагаузии.
«Мы готовы к диалогу и считаем, что сотрудничество является ключом к решению многих проблем, стоящих перед нашими регионами и страной в целом, - написал Шор в своем Telegram-канале. - Народу Гагаузии повезло иметь такого лидера, который бьется за развитие родного края. А сильная и процветающая Гагаузия внесет значительный вклад в благополучие всей Молдовы».
В ISW уверены, что Кремль пытается использовать Гагаузию и Приднестровье для гибридных операций, направленных на саботаж процесса вступления Молдовы в ЕС и удержание этой страны в сфере влияния России. По мнению американских аналитиков, Кремль может создать и использовать коалицию между «Социалистической партией Додона», «Коммунистической партией Воронина» и различными политическими структурами, связанными с Шором, чтобы противостоять в преддверии президентских выборов в Молдове прозападной партии Майи Санду «Партия действия и солидарности».
Они также полагают, что Россия, дабы усилить среди молдавского населения недовольство политикой, проводимой «Партией действия и солидарности», может поставлять в Гагаузию дешевый газ. Тем более, что, вернувшись из России, Гуцул заявила, что такие поставки возможны.
В частности, башкан Гагаузии подчеркнула, что в настоящее время идет согласование тарифов, а также уточнение юридических и практических тонкостей поставок российского газа. По словам политика, «в данном вопросе между сторонами имеются полное понимание и поддержка».
Помимо этого, обсуждается режим преференций для экспорта гагаузской сельхозпродукции на российские рынки. По словам Евгении Гуцул, прямо сейчас прорабатываются конкретные цифры льгот по акцизу и пошлинам.
«Наши экспортеры, скорее всего, получат очень серьезные преимущества по сравнению с другими регионами Молдовы», – подчеркнула лидер Гагаузии, добавив, что президент Путин лично пообещал ей, что Россия будет использовать все возможности для «защиты законных интересов» гагаузского народа.
Напомним в этой связи, что еще в январе 2024 года Сергей Ибришим, руководитель Главного управления агропромышленного комплекса Гагаузии, направил в Кремль обращение с просьбой отменить все акцизы и пошлины на товары, ввозимые в РФ из Гагаузии (они были ведены Москвой из-за решения Молдовы выйти из СНГ – ред.).
По мнению аналитиков, существует высокая вероятность того, что новые льготы для гагаузской сельхозпродукции вынудят официальный Кишинев приостановить процесс выхода из СНГ.
В то же время, следует учесть, что прямые поставки газа из России в Гагаузию, как, впрочем, и в Приднестровье, невозможны из-за отсутствия у этих регионов сухопутных границ с РФ. Следовательно, Москве придется использовать газораспределительную систему Молдовы, чего официальный Кишинев, естественно, не позволит, поскольку это может усилить недовольство властью, а также центростремительные тенденции на остальных территориях Молдовы.
Как известно, Кишинев не признает результаты «выборов» в Гагаузии, в связи с чем правоохранительные органы Молдовы возбудили в августе прошлого года уголовное дело против Евгении Гуцул по обвинению в превышении и злоупотреблении служебными полномочиями, которое, по словам официальных лиц в Кишиневе, вскоре будет завершено и отправлено в суд.
Сама Гуцул заявила в интервью российскому телеканалу «Россия-24», что после возвращения из Сочи давление на нее со стороны молдавских властей усилилось.
«Есть все предпосылки того, что в любой момент может начаться уголовное преследование со стороны действующей власти, - объяснила башкан Гагаузии. – Очевидно, прокуроры получили политический заказ реанимировать мое старое дело. Это лишний раз показывает беспомощность властей. В Уголовном кодексе Республики Молдова не предусмотрено наказание за встречу с президентом Российской Федерации».
Гуцул добавила, что «большинство жителей Молдовы с воодушевлением восприняли ее встречу с российским лидером». Однако официальный Кишинев «упорно держит взятый курс на русофобию».
Пока в Гагаузии никто открыто не призывал выйти из состава Молдовы и присоединиться к России. Но российские СМИ усиленно «раскручивают» нарратив о массовом стремлении жителей Гагаузии присоединиться к России.
Не исключено, что, если альянсу пророссийских сил не удастся на предстоящих президентских выборах в Молдавии отобрать власть у Майи Санду, то в Гагаузии резко усилятся сепаратистские тенденции и призывы к объединению с Россией будут звучать уже открыто. Ну, а победа на выборах пророссийских сил будет означать, что Молдова вновь вернется на российскую политическую орбиту.
Тем временем, растет напряженность вокруг еще одного сепаратистского региона Молдовы - Приднестровья.
Как уже сообщалось, несколько дней назад в регионе состоялось «общее собрание депутатов всех уровней». Ожидается, что на этой встрече сепаратисты предложат Владимиру Путину воссоединить Приднестровье с Россией, правда, в форме политкорректной просьбы «оказать Приднестровью поддержку в борьбе с экономическим давлением Молдовы».
Вадим Красносельский, лидер приднестровских сепаратистов, заявил 13 марта, что если давление со стороны Молдовы не прекратится, то «общий съезд депутатов» будет созван вновь, но уже, чтобы одобрить «более резкое» обращение к Москве.
К сказанному остается добавить, что 12 марта Дмитрий Полянский, заместитель постоянного представителя Российской Федерации при ООН, предупредил, что желание Молдовы и Армении вступить в Евросоюз приведет к войнам, подобным той, которая уже третий год продолжается в Украине.