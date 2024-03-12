Фархад Мамедов, автор haqqin.az 03:13

Москва активизирует очередной очаг сепаратизма, на сей раз, в Молдове. Цель - максимально усложнить, а по возможности, полностью заблокировать путь Кишинева в Евросоюз. Таким образом, вслед за отколовшимся, по сути, Приднестровьем, в сторону Кремля разворачивается и Гагаузия.

Аналитики рассматривают встречу лидера турок-гагаузов Евгении Гуцул с президентом России Владимиром Путиным, состоявшуюся в начале марта в Сочи, как начало новой гибридной операции Кремля против Молдовы. Как известно, между традиционно пророссийски настроенной Гагаузской автономией и Кишиневом уже давно существуют принципиальные разногласия, связанные с политическим будущим Молдовы. Не случайно, в последние годы проевропейские власти этой страны стремились распространять в Гагаузии базовые ценности ЕС, перенаправляя в автономию часть экономической помощи, выделяемой Брюсселем. Одна из примечательных деталей переговоров главы Гагаузии с Владимиром Путиным заключается в том, что в тот же день в Париже состоялась встреча президента Молдовы Майи Санду с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которой Санду, обсуждая отношения с Россией, пожаловалась Макрону, что Москва по отношению к Кишиневу не только прибегает к методам энергетического шантажа, но и планирует государственный переворот.

Возвращаясь к лидеру Гагаузской автономии, следует отметить, что у 37-летней Евгении Гуцул (в девичестве Буюклы), по сути, нет политического опыта. По профессии она юрист, ранее работала в компании-мобильном операторе. На выборах 2023 года Гуцул была избрана башканом (главой) Гагаузии, баллотируясь от пророссийский партии «Шор». Напомним, что ее лидером является олигарх Илан Шор, который проживает в настоящее время в Израиле и находится в международном розыске. Кампанию Гуцул в 2023 году поддержал лично депутат Госдумы РФ Леонид Слуцкий. Известно также, что в этом месяце башкан посетила Москву, где провела ряд встреч с представителями российских властей, после чего вылетела в Сочи для личной встречи с президентом Путиным. Официально сообщается, что на московских переговорах лидера Гагаузии обсуждались три темы. Со слов самой Гуцул, ее интересовали вопросы тарифов на газ, удаленного открытия счетов для юридических и физических лиц в платежной системе «МИР», а также пошлины и акцизы для российских товаров в Гагаузии. И хотя в молдавских СМИ прошла информацию о том, что Гуцул будет арестована сразу по возвращении из России, ничего подобного не произошло, и она провела брифинг в Комрате, административном центре автономии, в ходе которого отчиталась по результатам визита.

В частности, Гуцул сообщила, что намерена провести серию встреч с оппозиционной «Партией возрождения Молдовы», бывшими президентами Игорем Додоном и Владимиром Ворониным, а также с Иланом Шором. Аналитики Института изучения войны США (ISW) убеждены, что эти встречи башкана Гагаузии были инициированы и санкционированы Москву. К слову, Илан Шор уже заявил о готовности вместе с соратниками из запрещенной в Молдове оппозиционной партии «Шор» к диалогу с главой Гагаузии. «Мы готовы к диалогу и считаем, что сотрудничество является ключом к решению многих проблем, стоящих перед нашими регионами и страной в целом, - написал Шор в своем Telegram-канале. - Народу Гагаузии повезло иметь такого лидера, который бьется за развитие родного края. А сильная и процветающая Гагаузия внесет значительный вклад в благополучие всей Молдовы».

В ISW уверены, что Кремль пытается использовать Гагаузию и Приднестровье для гибридных операций, направленных на саботаж процесса вступления Молдовы в ЕС и удержание этой страны в сфере влияния России. По мнению американских аналитиков, Кремль может создать и использовать коалицию между «Социалистической партией Додона», «Коммунистической партией Воронина» и различными политическими структурами, связанными с Шором, чтобы противостоять в преддверии президентских выборов в Молдове прозападной партии Майи Санду «Партия действия и солидарности». Они также полагают, что Россия, дабы усилить среди молдавского населения недовольство политикой, проводимой «Партией действия и солидарности», может поставлять в Гагаузию дешевый газ. Тем более, что, вернувшись из России, Гуцул заявила, что такие поставки возможны. В частности, башкан Гагаузии подчеркнула, что в настоящее время идет согласование тарифов, а также уточнение юридических и практических тонкостей поставок российского газа. По словам политика, «в данном вопросе между сторонами имеются полное понимание и поддержка».

Помимо этого, обсуждается режим преференций для экспорта гагаузской сельхозпродукции на российские рынки. По словам Евгении Гуцул, прямо сейчас прорабатываются конкретные цифры льгот по акцизу и пошлинам. «Наши экспортеры, скорее всего, получат очень серьезные преимущества по сравнению с другими регионами Молдовы», – подчеркнула лидер Гагаузии, добавив, что президент Путин лично пообещал ей, что Россия будет использовать все возможности для «защиты законных интересов» гагаузского народа. Напомним в этой связи, что еще в январе 2024 года Сергей Ибришим, руководитель Главного управления агропромышленного комплекса Гагаузии, направил в Кремль обращение с просьбой отменить все акцизы и пошлины на товары, ввозимые в РФ из Гагаузии (они были ведены Москвой из-за решения Молдовы выйти из СНГ – ред.). По мнению аналитиков, существует высокая вероятность того, что новые льготы для гагаузской сельхозпродукции вынудят официальный Кишинев приостановить процесс выхода из СНГ.

В то же время, следует учесть, что прямые поставки газа из России в Гагаузию, как, впрочем, и в Приднестровье, невозможны из-за отсутствия у этих регионов сухопутных границ с РФ. Следовательно, Москве придется использовать газораспределительную систему Молдовы, чего официальный Кишинев, естественно, не позволит, поскольку это может усилить недовольство властью, а также центростремительные тенденции на остальных территориях Молдовы. Как известно, Кишинев не признает результаты «выборов» в Гагаузии, в связи с чем правоохранительные органы Молдовы возбудили в августе прошлого года уголовное дело против Евгении Гуцул по обвинению в превышении и злоупотреблении служебными полномочиями, которое, по словам официальных лиц в Кишиневе, вскоре будет завершено и отправлено в суд. Сама Гуцул заявила в интервью российскому телеканалу «Россия-24», что после возвращения из Сочи давление на нее со стороны молдавских властей усилилось. «Есть все предпосылки того, что в любой момент может начаться уголовное преследование со стороны действующей власти, - объяснила башкан Гагаузии. – Очевидно, прокуроры получили политический заказ реанимировать мое старое дело. Это лишний раз показывает беспомощность властей. В Уголовном кодексе Республики Молдова не предусмотрено наказание за встречу с президентом Российской Федерации». Гуцул добавила, что «большинство жителей Молдовы с воодушевлением восприняли ее встречу с российским лидером». Однако официальный Кишинев «упорно держит взятый курс на русофобию». Пока в Гагаузии никто открыто не призывал выйти из состава Молдовы и присоединиться к России. Но российские СМИ усиленно «раскручивают» нарратив о массовом стремлении жителей Гагаузии присоединиться к России.