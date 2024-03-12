Игорь Рабинер: «Огромный респект Гурбану Гурбанову за то, какую команду он построил»

«Сумасбродный «Байер». Сумасбродный «Карабах». Сумасбродный Шик (или шикарный Сумасброд), - написал Рабинер после матча «Байер» - «Карабах», завершившегося со счетом 3:2 в пользу немцев. - Два раза за две недели отыграться в добавленное, а во втором тайме еще и успеть забить победный... Хаби Алонсо - это, конечно, нечто. Ну вот кого, если не его, летом в «Ливерпуль»?!

Но как-то у меня получается одновременно восхищаться немецкой командой и сочувствовать азербайджанской (с российским вратарем). Причем не понимаю, какое чувство сильнее.

И огромный респект Гурбану Гурбанову за то, какую команду он построил. Даже в меньшинстве она при первой возможности старалась атаковать, но к концу бензин кончился. Вжались в штрафную - и получили два от Шика. И о том, что делал Лунев при третьем голе, буду спрашивать тренеров вратарей - сам вердикт выносить не возьмусь...».

Далее отвечая на вопрос одного из подписчиков о том, какое место «Карабах» занял бы в чемпионате России, Рабинер написал: «В тройке был бы минимум. По такому футболу. А то и, как знать…».