По итогам 9-й трехсторонней встречи министров иностранных дел Азербайджана, Грузии и Турции, состоявшейся в Баку, подписана Бакинская декларация, сообщил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

«Отношения между тремя странами имеют очень высокий уровень политического диалога. Сотрудничество законодательных органов, государственных институтов и другие вопросы способствуют политическому диалогу.

Сегодня между странами вновь обсуждались вопросы регионального сотрудничества. Подписанная сегодня Бакинская декларация будет способствовать политическому диалогу, способствовать дальнейшему укреплению отношений», - сказал министр.