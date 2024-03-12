Подписана Бакинская декларация обновлено 11:31

По итогам 9-й трехсторонней встречи министров иностранных дел Азербайджана, Грузии и Турции, состоявшейся в Баку, подписана Бакинская декларация, сообщил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

«Отношения между тремя странами имеют очень высокий уровень политического диалога. Сотрудничество законодательных органов, государственных институтов и другие вопросы способствуют политическому диалогу.

Сегодня между странами вновь обсуждались вопросы регионального сотрудничества. Подписанная сегодня Бакинская декларация будет способствовать политическому диалогу, способствовать дальнейшему укреплению отношений», - сказал министр.

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В Баку проходит 9-я трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана, Грузии и Турции - Джейхуна Байрамова, Ильи Дарчиашвили и Хакана Фидана.

В рамках трехсторонней встречи запланировано проведение личных встреч Джейхуна Байрамова с коллегами, а также совместной пресс-конференции министров иностранных дел.