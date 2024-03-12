Индия отказалась от закупок российской премиальной нефти

Ставшая крупнейшим покупателем морских партий нефти у России Индия уже в течение двух месяцев не приобретает нефть российского премиального сорта ВСТО. Это следует из данных издания Kpler.

В прошлом году поставки ВСТО в Индию составляли в среднем около 95 тыс. баррелей в сутки, а в 2022-м — 60 тыс. баррелей в сутки. Но в январе и феврале этого года импорт прекратился.

ВСТО - сорт нефти с низким содержанием серы (менее 0,6%), который поставляется Россией в Азию с месторождений Восточной Сибири. Ценообразование сорта традиционно привязано к сорту Dubai. После начала войны в Украине он торговался с небольшим дисконтом к бенчмарку, в отличие от основного экспортного сорта Urals. При этом котировки ВСТО всегда превышали потолок цен на российскую нефть в $60, который в рамках санкций установили страны G7.