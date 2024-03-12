Что будет с посольством Азербайджана в Иране?
Работа посольства Азербайджана в Тегеране в ближайшее время будет восстановлена, пишет агентство ISNA со ссылкой на посла Ирана в Баку Сейида Аббаса Мусави.
Деятельность азербайджанского диппредставительства была приостановлена после вооруженного нападения на посольство в январе 2023 года.
Ранее глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан заявил о достижении договоренности о скором возвращении азербайджанских дипломатов в Иран.
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