Корейцы не дали выступить Захаровой

В Сеуле отменили выступление прима-балерины российского Большого театра Светланы Захаровой. Постановка Modanse должна была пройти в центре искусств в апреле.

Организаторы заявили, что отменили ее «в целях обеспечения безопасности как зрителей, так и артистов», передает The Korea Times.

Посольство Украины в Корее в начале недели осудило организацию выступления Захаровой и призвало отказаться от культурного сотрудничества с Россией. В российском посольстве заявили, что запланированные гастроли организуются на основе прямых соглашений между частными лицами и будут «способствовать обогащению культурного ландшафта» Кореи, попытки отменить выступления они назвали ошибочными.