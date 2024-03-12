Сырский у Авдеевки

По его словам, на этом направлении ВС РФ сосредоточили основные усилия и уже несколько суток подряд пытается прорвать оборону украинских войск в полосах трех бригад, ежедневно бросая в бой штурмовые подразделения на технике и в пешем порядке.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский побывал на Авдеевском направлении. Об этом он сообщил в Telegram.

Главнокомандующий отметил, что наступательные действия россиян поддерживаются интенсивным огнем артиллерии и активным применением FPV дронов и дронов со сбросами. Авиация противника периодически наносит удары КАБами с расстояния 40 - 50 км, артиллерийские позиции и основные элементы боевого порядка прикрываются средствами РЭБ.

"В этих условиях наиболее эффективным способом ведения обороны является - уничтожение бронетехники и штурмовых групп пехоты противника огнем артиллерии, действиями бронегрупп, комплексным применением ударных беспилотных систем различных типов, защита от вражеских дронов своих подразделений средствами РЭБ в сочетании с уничтожением пунктов управления вражескими БПЛА ударами ракетных систем и огнем артиллерии. Именно организации и обеспечению этих вопросов была посвящена моя работа. Совместно с командирами рассмотрели оптимальные варианты действий наших войск, маневр резервами, обеспечение боеприпасами и другими материальными средствами", - заявил Сырский.