Помните, как перед праздником Новруз, до наступления марта, наши родители сажали семена пшеницы, и мы с нетерпением ждали, когда они начнут прорастать; как перед самым праздником соседки собирались в одном из домов и под веселые разговоры пекли шекербуру и пахлаву; как мы вместе с другими детьми предвкушали наступление вечера, чтобы поиграть в различные игры? В нынешнее время мы продолжаем соблюдать эти вековые традиции в своих домах.

Приготовление национальных сладостей на просторной кухне, веселые игры с битьем яиц в детской, общение за столом вокруг хончи в уютной гостиной, созерцание праздничного костра с террасы – в этом году встретьте праздник весны в новой комфортной 3-комнатной квартире в жилом комплексе Greenville Residence. В честь праздника Новруз компания Aral Group объявляет акцию на период с 11 марта по 8 апреля, в рамках которой при покупке стандартной 3-комнатной квартиры вы получите в подарок 10 000 AZN!

Стать обладателем квартиры своей мечты стало еще проще. Наши удобные условия ипотеки предлагают первоначальный взнос от 15%, а годовую ставку от 5%.

В охраняемом жилом комплексе Greenville Residence созданы все условия для проживания семей с детьми. Обширный двор концепции «без машин», видеонаблюдение 24/7, более 15 000 растений и деревьев, парковая зона, спортивные площадки для любителей активного отдыха, велосипедные и беговые дорожки протяженностью более 5 км, фитнес и СПА-центры, открытый и закрытый бассейны, игровые детские площадки – все это сделает вашу жизнь в Greenville Residence комфортной и приятной. На территории комплекса также будет построен торговый центр с магазинами известных мировых брендов.

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