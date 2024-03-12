Али Асадов о валютных резервах

В 2023-м году стратегические валютные резервы выросли на 17% или 10 млрд долларов США, составили 68,5 млрд долларов, и более чем в 10 раз превысили внешний государственный долг. Об этом во время выступления в Милли Меджлисе заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Премьер-министр отметил, что к концу 2023 года объем внешнего государственного долга сократился на 3,5% до 6,46 млрд долларов, и составил 8,9% ВВП.