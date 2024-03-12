Сегодня ночью три беспилотника атаковали нефтяной завод в Калужской области России, повреждено оборудование предприятия, сообщают российские СМИ.

Утром губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что в регионе сбиты 4 беспилотника.

«Сегодня ночью в Дзержинском районе силами ПВО подавлено 4 БПЛА. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. На месте работает оперативная группа», — написал Шапша.

Журналистам удалось выяснить, что на самом деле сбит лишь один беспилотник, а 3 попали в нефтеперерабатывающее оборудование нефтехимического завода «Первый Завод» в посёлке Полотняный завод. Произошёл пожар. Оборудование получило повреждения. Никто не пострадал.