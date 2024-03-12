Джейсон Смарт в интервью haqqin.az: «Вызов России принимает ядерная страна Франция»

В частности, были атакованы здание ФСБ Белгорода, три крупных нефтеперерабатывающих завода, авиабаза российских ВВС в Бутурлиновке, военный аэродром в Воронежской области и другие объекты.

- В ходе налета, дроны и ракеты ВСУ атаковали объекты, находящиеся в 800 километрах от российско-украинской границы. Похоже, война все увереннее переходит на территорию Российской Федерации…

- Атакам по российским нефтеперерабатывающим заводам, входящим в первую десятку объектов нефтяной промышленности РФ, предшествовали знаковые события на украинском фронте, где украинцы за короткий срок сбили по меньшей мере пятнадцать российских истребителей, десять бомбардировщиков Су-34, два истребителя Су-35, а также летающую радиолокационную станцию дальнего действия А-50, оборудованную Таганрогским авиационном научно-техническим комплексом имени Бериева. Из чего можно сделать вывод, что Украина не только наладила собственное производство высокоточного дальнобойного оружия, но развернула у линии фронта широкую систему ПВО.

Воздушные налеты на российскую территорию имеют для Киева важное военное и политическое значение. Удары по нефтебазам, откуда для российской военной техники поступают горюче-смазочные материалы, а также по логистическим центрам ограничивают в конечном счете возможности тылового обеспечения армии РФ. В то же время российский народ, как говорится, своими глазами видит, как война пришла в их страну. Так что, все пропагандистские агитки о Путине, как о гаранте стабильности – это всего лишь пустые разговоры.

Россияне, наконец-то, почувствовали, что сами превращаются в живые мишени. И чем глубже каждый из них осознает, что может стать реальной жертвой войны, тем стремительнее будет меняться отношение российского общества к вероломному вторжению в Украину. Пропагандисты на российских телеканалах постоянно утверждают, что народ РФ — это коллективный Путин и, следовательно, война с Украиной – это требованием народа России. Ну, так теперь, у этого народа будет намного больше причин спросить себя: «А стоит ли воевать дальше?» Ведь война приходит уже в их дома, бомбежки и атаки проукраинских ополченцев в приграничных с Украиной российских регионах становится все интенсивнее. И вся ответственность за происходящее лежит на Путине, который готовится к очередным президентским выборам.

- Каким, на Ваш взгляд, может быть практическое воплощение идеи президента Франции отправить в Украину подразделения регулярных сил НАТО?

- Следует признать, что на фоне приостановки помощи Украине со стороны США, Франция становится локомотивом военного противодействия коллективного Запада российской агрессии. В Европе уже формируется коалиция стран, готовых отправить своих военных на выполнение определенных задач непосредственно на территории Украины. Помимо Франции, в эту коалицию входят Польша, страны Балтии и, весьма вероятно, Финляндия со Швецией.

Что касается Великобритании, то ее подразделения и, в частности, воздушно-десантные войска уже действуют в Украине. Задачи этой коалиции могут быть разными - подготовка украинских военных, разминирование, техническое обслуживание западного оружия, работа военных разведок и пр. Им совершенно необязательно напрямую участвовать в боях против россиян. Не менее важно - на месте помогать ВСУ по различным направлениям. Да и потом, украинская армия давно уже доказала способность самостоятельно и весьма эффективно уничтожать технику и живую силу противника. Кроме того, существует незыблемое правило любой войны - на каждого солдата на фронте приходится шесть военнослужащих, выполняющих вспомогательную работу. И в этом плане отправка западных военных в Украину будет максимально полезной для усиления эффективности ВСУ.

Что же касается президента Макрона, который первым заговорил об отправке в Украину западного военного контингента, то в этом, несомненно, есть «заслуга» Владимира Путина, который, используя уголовников ЧВК «Вагнер», инициировал всякого рода военные перевороты, поощряя и финансируя антифранцузские настроения в странах франкофонии – в Нигере, Мали и Буркина-Фасо. Теперь же Макрон хочет продемонстрировать, что Франция, во-первых, не боится вооруженного противоборства с Россией, а, во-вторых, что ее в этом поддерживают государства Европы, граничащие с Россией.

Нынешние действия Франция — это, бесспорно, вызов лидерству в ЕС Германии. В Берлине это понимают и уже заявили об усилении военно-промышленного комплекса и о коренной реформе Бундесвера, включающей увеличение и реорганизацию личного состава армии, создание наряду сухопутными войсками, ВВС и ВМС подразделений по отражению кибератак, угроз из космического пространства и гибридной войны, а также повышение военного бюджета с нынешних 50 до 100 миллиардов евро. То есть, Франция и ФРГ, две ведущие экономики Европы, стали конкурировать в вопросах военной поддержки Украины и европейской безопасности.

При этом, важно учитывать, что Франция — это ядерная страна.

- В России уже открыто угрожают ядерным ударом в ответ на отправку западных военных в Украину…

- На Западе попытки российских политиков, пропагандистов и, особенно, Дмитрия Медведева запугать угрозой «жахнуть по Европе ядерным оружием» уже никому не интересна. Просто в Москве стремятся показать, что в российской политике есть люди, еще более агрессивные и бескомпромиссные, чем сам Путин.

Я убежден, что Кремль ни в какой форме не применит ядерное оружие против Украины и, тем более, против НАТО. Прежде всего, из-за понятного и убедительного предупреждения со стороны Китая. В случае применения тактической атомной бомбы, скажем, над Черным морем, о чем очень любят порассуждать российские пропагандисты, Кремль потеряет поддержку Китая, на которую Путин возлагает все надежды. Пекин, как известно, уже сталкивается с такими экономическими проблемами, как рекордный отток капитала, падение фондового рынка, снижение промышленного производства, демографические проблемы… Так что, руководству Поднебесной абсолютно не нужны новые глобальные угрозы, создаваемые Путиным. Без помощи КНР, Россия в сжатые сроки превратится в некую этнически аморфную обитаемую территорию, далекую от понятия «современное государство».

Какие бы страшные заявления ни доносились из Кремля, Европа разрабатывает свою, независимую от США, ядерную стратегию противостояния России. И очень скоро мы увидим реальные решения в рамках этой стратегии. Никто не намерен мириться с ситуацией, при которой Россия, прикрываясь ядерным оружием, угрожает безопасности Европы.

Обратите внимание, как в политических кругах и прессе Евросоюза в последнее время все меньше говорят и пишут о роли США в обеспечении европейской безопасности и все реже сокрушаются по поводу того, что же станет с НАТО, если на президентских выборах в США победит Дональд Трамп. Европа достаточно сильна, богата и сплочена, чтобы противостоять любой угрозе, будь то Россия или какая-то другая страна или страны.

У каждого из европейских государств есть свои интересы и приоритеты в вопросах безопасности. Скажем, такие страны Южной Европы, как Испания и Италия, большее обеспокоены вопросами незаконной миграции. Но в целом в Евросоюзе есть отчетливое понимание, что самая большая угроза безопасности Старого Света исходит именно от путинской России. В результате, европейцы отодвинули в сторону фактор США в НАТО, чтобы вплотную заняться усилением своей безопасности и обеспечением военно-технического превосходства украинской армии.

- В западных СМИ распространилось видео российских военных, бегущих с поля боя под натиском антикремлевских российских вооруженных формирований в составе ВСУ, которые действуют уже на территории двух областей РФ. Могут ли антиправительственные формирования россиян пополниться за счет почти двух миллионов релокантов, бежавших из России после ее вторжения в Украину?

- Действительно, бойцы легиона «Свобода России» провели при поддержке танков и другой бронетехники беспрецедентную вылазку, вытеснив правительственные войска из ряда районов Белгородской и Курской областей. В частности, они заняли село Теткино Курской области и поселок Лозовая Рудка в Белгороде. Надо отметить, что против армии Путина так же воюет Сибирский батальон и Российский добровольческий корпус (РДК), конечной целью которых является «освобождение России от Путина». С момента своего формирования весной 2022 года, легион «Свобода России» набирает силу.

Так, в ходе многодневного боя в мае 2023 года, они выбили подразделения регулярной армии РФ из восьми деревень в Белгородской области, взяв в плен российских солдат и поставив Путина в крайне неловкое положение на мировой арене. Это - весьма примечательный фактор, когда россияне в составе чужой армии воюют против армии России, демонстрируя, что врагами Кремля являются не только украинцы и коллективный Запад, но и русские люди, ведущие вооруженную борьбу с путинским режимом.