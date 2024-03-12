Болгары открывают рейсы в Баку

Совет Министров Болгарии назначил авиакомпанию Bulgaria Air официальным авиаперевозчиком прямого международного рейса София-Баку.

«Компания Bulgaria Air планирует осуществлять регулярные пассажирские рейсы по маршруту София-Баку-София раз в две недели. Эти планы призваны облегчить путешествия между двумя странами, одновременно открывая новые возможности для деловых и транзитных пассажиров.

Эта инициатива знаменует собой значительный шаг вперед в укреплении сообщения между Болгарией и регионом Каспийского моря, предлагая путешественникам повышенную доступность и удобство. Граждане будут наслаждаться большей легкостью путешествий, а транзитные пассажиры из соседних стран получат беспрепятственную связь, предлагаемую этим новым воздушным маршрутом», - говорится в постановлении правительства Болгарии.