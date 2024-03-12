Али Асадов о возвращении в Карабах

До конца этого года на освобожденные территории Азербайджана планируется переселить 5 тысяч 171 семью, заявил премьер-министр Али Асадов, представляя отчет о деятельности Кабинета министров в 2023 году на пленарном заседании Милли Меджлиса 15 марта.

Премьер-министр напомнил, что по итогам прошлого года на освобожденные от оккупации территории вернулись 1 186 семей (4 691 человек) бывших вынужденных переселенцев.

Асадов добавил, что в рамках программы Великого возвращения к 2026 году на освобожденные территории смогут вернуться 34,5 тысяч семей (140 тысяч человек).