Президент Латвии: Россия должна быть разрушена

Президент Латвии Эдгар Ринкевич согласился со словами французского лидера Эммануэля Макрона об отсутствии красных линий Запада касательно украинского конфликта, он заявил, ссылаясь на латинское выражение о Карфагене, что «Россия должна быть разрушена».

«Я полностью поддерживаю Эммануэля Макрона: мы не должны проводить красные линии для себя, мы должны провести красные линии для России, и мы не должны бояться их проводить. Украина должна победить, Russia delenda est», — написал президент Латвии в соцсети X.

Президент Латвии перефразировал известное латинское крылатое выражение Carthago delenda est (Карфаген должен быть разрушен), написав Russia delenda est.